Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, esame Virtus Sanremo scivoloso: i convocati di mister Giampiero Pesante

L'Atletico Argentina arriva ad una tappa cruciale per il proprio campionato. Domani pomeriggio (ore 15) sul campo della Virtus Sanremo, i rossoneri devono vincere per confermarsi in vetta a poche giornate dalla fine del campionato.

Per l'occasione mister Pesante ha convocato 20 giocatori, dove spiccano gli ex di turno come Miatto, Soscara, Romanelli, Vecchiotti e Franzone.

Virtus Sanremo-Atletico Argentina: i convocati di mister Pesante

Amoretti, Migliano, Meo, Costantini, Quaglia, Miatto, De Mare, Soscara, Oliveira, Aroro, Eulogio, Muratore, Romanelli, Cariello, Pippia, Vecchiotti, Siberie, Franzone, Amzah, Guiderdone.