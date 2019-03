La Carlin's Boys scende in campo nell'anticipo della giornata numero 19 nel campionato di Seconda Categoria per tornare in vetta, almeno per una notte.

I neroazzurri di mister Litardi hanno un impegno semplice sulla carta, ma sul campo del Legino B (ore 20.30) dovranno stare attenti alle mille trappole.

In caso di successo Campagnani e compagni scatterebbero in vetta alla classifica e metterebbero pressione all'Atletico Argentina, impegnato domani sul campo della Virtus Sanremo.