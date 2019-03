Calcio, Seconda Categoria. Virtus Sanremo, mister Moroni infiamma il derby con l'Atletico Argentina: "Abbiamo ancora ben presente quanto è stato detto durante il derby da parte di qualche giocatore..."

SECONDA CATEGORIA: ASPETTANDO... VIRTUS SANEMO-ATLETICO ARGENTINA

La Virtus Sanremo aspetta l'Atletico Argentina. Il risultato dell'andata di 3-3 è conferma che la partita sul sintetico di Pian di Poma in programma domani pomeriggio (ore 15) non sarà semplice per la capolista.

"In queste ore..." Alla vigilia, in casa biancoazzurra, mister Massimiliano Moroni non dimentica la sfida di andata: "In queste ore parecchi cercano di tirarci per la maglia - esordisce il tecnico - sia a favore sia contro qualcuno. Abbiamo ancora ben presente quanto è stato detto durante il derby da parte di qualche giocatore, così come ci ricordiamo certi atteggiamenti e comportamenti da parte di qualcuno durante Atletico Argentina-Virtus Sanremo... E ci ricordiamo pure come sia stato falsato un campionato in quel di Legino, facendo giocare giocatori di Promozione nella seconda squadra".

Il tecnico dei matuziani continua: "Se fosse per me farei giocare gli Allievi. Detto ciò stiano pure tranquilli certi "fenomeni" noi non ci "vendiamo" nè "compriamo" le partite. Il nostro è vero calcio - sottolinea Moroni - fatto di passione, competenza e di crescita come è attestato da lieti eventi che accadono nella nostra società. Mi riferisco al conseguimento della laurea di un nostro giocatore ed alla nascita della prima figlia di un altro calciatore. E la rifinitura di oggi sarà un motivo solo per festeggiare: il risultato della partita a noi non interessa".