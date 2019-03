Calcio, Serie D. Sanremese, dopo la pausa si riparte dal Ligorna. Lupo mette in guardia: "Sarà una partita aperta"

Dopo due gare in trasferta e una domenica di sosta, la Sanremese torna al Comunale per la sfida contro il Ligorna: fischio d’inizio alle 15.

La formazione genovese, vittoriosa contro la Folgore Caratese (2-1) prima della pausa, è una delle sorprese del campionato e lotta in piena zona playoff a quota 44 punti, frutto di 11 vittorie, 11 pareggi e solo 4 sconfitte.

"Il Ligorna è una squadra che ha un concetto di gioco diverso da tutte le altre, propongono delle cose nuove, un po’ come l’Atalanta in Serie A – dichiara mister Alessandro Lupo alla vigilia – sono sempre propositivi e faranno la partita per giocarsela. Complimenti a loro, hanno le idee migliori di tutto il girone. Sarà una gara aperta".

Per la gara di domani mister Lupo dovrà ancora fare a meno di Anzaghi in difesa e Lo Bosco in attacco.