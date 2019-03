Freccette: Thomas Hohenester conquista la penultima prova del Gran Prix

Thomas Hohenester conquista la penultima prova del Gran Prix svolta al Bar Roberta di San Bartolomeo al Mare superando in finale Gianni Butteri, in terza posizione Samuele La Cava e Viorel Tulbu. Ancora incerta la classifica per la vittoria finale e la conquista dei primi quattro posti che danno di diritto la partecipazione al Campionato Italiano di Pieve di Cento, il tutto si deciderà nell’ultima prova in programma venerdì prossimo. Intanto in preparazione la prova regionale in programmata a Rapallo il 7 aprile alla quale possono partecipare tutti i tesserati F.I.G.F. e che assegnerà altri posti per il campionato Italiano e per le selezioni Italiane del prestigioso Torneo Winmau di Londra, quest’anno per la prima volta aperto anche alla categoria femminile.

Ma le attività non finiscono qui, in preparazione la trasferta ad Arezzo per la quinta e ultima prova nazionale, scadono martedì le iscrizioni e sono già molte le adesioni liguri. Altra notizia molto positiva l’iscrizione al torneo Game On di Rimini dove sono ammessi solo 128 giocatori italiani appartenenti a tutte le federazioni con ben quattro presenze di giocatori Imperiesi , Paolo Pesce, Thomas e Nikolas Hohenester e Giovanni Ranoisio.

Quelli che quest’anno la F.I.G.F. Liguria sotto la guida del coordinatore regionale Paolo Pesce e la fattiva collaborazione di tanti giocatori, sta esprimendo sono numeri importanti con tante presenze a livello nazionale e anche con qualche buon risultato che sta arrivando.



Classifica Gran Prix: