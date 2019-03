Formula 1. GP Australia, Leclerc chiude la prima qualifica in Ferrari con il 5° tempo

Sembrava non essere così ampio il distacco tra Mercedes e Ferrari, eppure in controtendenza di quanto emerso dai test invernali, la qualifiche di Melbourne hanno confermato quanto visto nelle prove libere di ieri. Charles Leclerc chiude con il quinto tempo la sua prima qualifica in rosso, e domani il monegasco della Ferrari partirà in terza fila.

Eppure Leclerc nel Q1 e nel Q2 ha fatto vedere buone cose, chiudendo la prima frazione addirittura davanti a tutti approfittando dell'ultimo giro lanciato con la pista che si andava via via gommando sempre più.

Prima fila monopolizzata dalle Mercedes di Hamilton e Bottas, mentre subito dietro partiranno l'altra Ferrari di Vettel e la Red Bull di Verstappen. Ma attenzione: in Australia la pole non è per niente garanzia di vittoria, lo dimostrano gli ultimi due successi di Vettel quando al palo era sempre partito Lewis Hamilton. La gara di domani lascia aperta qualsiasi possibilità.