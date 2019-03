Vela: al Paul & Shark Trophy International Dragon Cup è lotta dura per il podio

Gli organizzatori e i concorrenti dea tredicesima edizione del Paul & Shark Trophy, International Dragon Cup, evento organizzato Yacht Club Sanremo e riservato ai monotipi a bulbo della classe Dragone, hanno dovuto anche oggi pazientare un po’ per poter disputare le prove in programma per la terza giornata.

Come successo anche ieri, ritardare l’uscita delle barche in mare e le operazioni di partenza per attendere che il vento si stabilizzasse si è però dimostrata una mossa vincente, visto che si sono potute disputare due prove. La prima regata si è corsa con un vento da levante intorno ai 13/15 nodi, poi andati a calare a una decina con onda formata e sole splendente, la seconda con un vento dalla stessa direzione e della stessa intensità in partenza, poi divenuto sempre più flebile e instabile. Tanto che il Comitato di Regata presieduto da Mario Lupinelli ha deciso di accorciare, dando l’arrivo alla boa della seconda bolina. Entrambe le regate sono state vinte da Bunker Prince, la barca con equipaggio internazionale che rappresenta lo Yacht Club Sanremo, guidata dall’olimpionico Yevgenii Braslavets e che con i risultati odierni ha ulteriormente consolidato la sua posizione di leader dopo cinque prove, alla vigilia della giornata conclusiva. Alle sue spalle è stata ancora una volta battaglia fra Blue Haze di Ivan Bradbury e Annapurna del russo Anatoly Loginov, che hanno entrambi ottenuto un secondo e una penalizzazione per partenza anticipata e ora si trovano a pari punti (15) in seconda piazza e che dunque si giocheranno il tutto per tutto domani..



“Abbiamo fatto bene e male oggi. La prima partenza era anticipata ma nella seconda siamo stati bravi. Poi abbiamo avuto fortuna perchè i nostri avversari più forti hanno fatto anche loro una partenza anticipata, quindi alla fine siamo ancora pari". Ha dichiarato il campione danese Lars Hendriksen, centrobarca di Blue Haze, e che a proposito della classifica molto corta per il podio ha detto: “Bunker Prince ci è scappato via, non possiamo più recuperare, ma noi e gli altri fino alla quinta piazza se la possono ancora giocare per un posto sul podio. Oggi le condizioni erano difficili e forse si sarebbe dovuto aspettare ancora qualche minuto , ma poi le regate sono state belle, come succede sempre qui a Sanremo”.

Hanno mantenuto il quarto posto nella classifica generale i giovani del team svizzero Sophie Racing di Hugo Stenberg, mentre quinto è l’equipaggio tedesco di Khaleesi, con la timoniera donna Nicola Friesen ed entrambi i team potrebbero ancora dire la loro per un posto sul podio nel finale di domani.

Primo degli equipaggi italiani nella classifica dopo cinque prove è Little Diva dello Yacht Club Imperia di Michele Benvenuti, che occupa la tredicesima piazza, mentre Giuseppe Duca della Compagnia della Vela di Venezia su Yanez è risalito in di qualche posizione e ora è quindicesimo. Proprio queste due barche sono anche in lotta per aggiudicarsi il titolo di campione italiano Dragone e quindi domani è verosimile si svolgerà una lotta all’ultimo bordo.

Le regate tornano domenica per la giornata conclusiva e determinante per l’assegnazione del Paul & Shark Trophy.

Le classifiche complete sono reperibili al sito dello Yacht Club Sanremo.

Il Paul & Shark Trophy anticipa la Dragon 90th Anniversary Regatta in programma a Sanremo dal 7 all’11 ottobre prossimi per festeggiare il novantesimo compleanno della classe, che si annuncia come una manifestazione unica nel panorama velico nazionale e internazionale, per numero e qualità dei partecipanti. Basti pensare che a oggi sono già oltre cento i team che hanno confermato la loro presenza nella città dei fiori.

Il calendario completo delle regate organizzate dallo Yacht Club Sanremo nel 2019, con i bandi di regata e i moduli di iscrizione, è disponibile al link: https://www.yachtclubsanremo.it/regate/