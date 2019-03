Beach Volley, World Tour Doha: quinto posto per gli azzurri allenati dall'armese Matteo Varnier

Buonissimo quinto posto nella tappa di Doha del World Tour per la coppia azzurra composta da Lupo - Nicolai allenata dal responsabile tecnico di Arma di Taggia, Matteo Varnier.

La coppia azzurra è riuscita ad imporsi contro Svizzera, Brasile, Germania per poi fermare la loro corsa contro la coppia cilena composta da Grimalt/Grimalt arrivata in seguito nella finale contro USA.



Un ottimo risultato quindi a Doha dove gli italiani hanno espresso un ottimo gioco specialmente contro la coppia brasiliana Bruno/ Evandro, campione Olimpico di Rio 2016 e campione del mondo in carica, riuscendo ad imporsi per due a zero. Gli altri match vinti sono tutti terminati con il risultato due a uno in favore degli azzurri.



"Peccato anche se il quinto posto è sempre un gran bel risultato - commenta coach Varnier - sopratutto in chiave olimpica dove abbiamo già due quinti posti su due tornei, sono molto contento di questa tappa e maggiormente per come abbiamo giocato contro Brasile".



La prossima tappa, del World Tour, è prevista a Xiamen in Cina, a metà Aprile.