Volley. Fine settimana ricco di impegni per le formazioni del Bordivolley

Fine settimana ricco di impegni per le formazioni del Bordivolley, con le squadre del sodalizio bordigotto impegnate nei vari campionati di categoria: analizziamo l'agenda.

Sabato 16 marzo. Si inizia oggi pomeriggio alle ore 15.30 ad Alassio, dove gli Under 12 mix del Bordivolley 012 sfidano i pari età dell'Alassio Laigueglia. Alle ore 17.00 ad Albisola, trasferta per la formazione della Serie D femminile del Bordivolley Trucchi Efisio contro l'Albisola Pallavolo. Sempre alle 17.00 al Diaz di Bordighera Under 16 maschile del Bordivolley Pasta Fresca Morena sfida la Nuova Albisola Volley. Alle 19.30 trasferta anche per la Prima Divisione maschile del Bordivolley Ristorante pizzeria le due Palme: i bordigotti sfidano i sanremesi del Ristorante pizzeria Solentiname.

Domenica 17 marzo. Domenica alle 18.00, sempre al mercato dei fiori di Sanremo, giornata di gara anche per la Prima Divisione femminile targata Bordivolley Gelateria Smile che sfiderà le matuziane del El Billi NLP. Alle 19.00 al palazzetto di Bordighera, la formazione Under 18 maschile del Bordivolley Autodemolizioni Fortunato affronta la NLP Sanremo Pasticceria San Romolo.

Lunedì 18 marzo. Si conclude il lungo fine settimana lunedì alle ore 18.00, quando le ragazze dell'Under 13 Bordy Clinica Odont Bistolfi affronteranno a Sanremo in quel di Villa Citera il 101caffè Mazzucchelli.