Pallacanestro: con la sconfitta nella penultima giornata di C Silver, il BCO lascia il maggior campionato regionale senior

E' finita, con la sconfitta nella penultima giornata di C Silver, il BCO lascia il maggior campionato regionale senior e dovrà ricominciare dalla serie D il prossimo anno.

Gli uomini di Lupi, dopo un campionato pieno di contraddizioni e situazioni difficili, lotta, ma non riesce anche questa volta a portare a casa il referto rosa e complice la vittoria del Chiavari in casa contro vado retrocede direttamente senza dover giocare i play out.

Coach Lupi, alla sua prima retrocessione in 36 anni di carriera, dichiara: "Meritiamo sul campo questo verdetto, non cerco alibi e scuse, lo sport e questo, la squadra ha sempre lottato ed è stata presente in settimana alle sedute di allenamento, pertanto questi ragazzi sono da elogiare e portare ad esempio per dedizione ed attaccamento alla maglia, proveremo a rialzarci ora siamo tutti un po' tristi, faremo tesoro di questa esperienza che sicuramente a me ha lasciato tanto".



Tabellini



Ardita - BCO 78-73 23/11 13/25 20/13 22/19



Colombo 27, Rossi 26, Revetria 9, Carlucci 6, Picerno 3, Zunino 2, Formica, Vivo, Cologgi, Olivari n.e.