Calcio, Eccellenza, 25a giornata. Vado-Rivarolese è la sfida regina. Imperia, serve la giusta ripartenza

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una giornata numero 25 che può dire tanto in chiave primo posto in questo pomeriggio: potrete seguire tutti i match nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

La sfida principale del turno è quella tra il Vado secondo della classe e la capolista Rivarolese: le squadre di Tarabotto e Fresia sono divise da soli cinque punti e con una vittoria i rossoblù di casa potrebbero riaprire la corsa al primato, anche se i genovesi potranno giocare per due risultati su tre.

Dopo una settimana da incubo l'Imperia prova a ripartire con Colavito in panchina e con il match interno contro la Sammargheritese. Trasferta insidiosa per la Cairese sul campo del Busalla, mentre la Genova Calcio non può sbagliare in trasferta contro il fanalino di coda Valdivara.

Partite interne per Finale e Alassio FC che cercano il bottino pieno contro Pietra Ligure e Rapallo. Il Ventimiglia non può sbagliare in casa contro il Molassana. Chiude questo turno di campionato la trasferta dell'Albenga sul campo dell'Angelo Baiardo: ai bianconeri serve continuità.