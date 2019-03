Calcio, Promozione, 25a giornata. Ospedaletti e Loanesi, sono trasferte scivolose. Per Bragno e Taggia, vietato sbagliare

Il campionato di Promozione mette sul piatto una giornata numero 25 molto interessante e tutta da seguire nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Prosegue il duello a distanza tra la capolista Ospedaletti e la diretta inseguitrice Loanesi divise in classifica da cinque punti a sei giornate dalla fine: orange e rossoblù dovranno superare gli esami esterni sui scivolosi campi di Varazze e Arenzano.

In chiave playoff vogliono dare un segnale importante Bragno e Taggia, con savonesi e giallorossi che ospitano Serra Riccò e Vallescrivia. La Sestrese non molla e proverà a superare in casa la Dianese & Golfo per tenere il ritmo.

Situazione complessa anche in zona salvezza. Riflettori sullo scontro diretto tra Sanstevese e Voltese che può valere doppio, ma attenzione anche alla trasferta del Celle Ligure sul campo del fanalino di coda Mignanego. Chiude questo turno di campionato la sfida tra Ceriale e Legino.