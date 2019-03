Calcio, Promozione. Sanstevese, Federico D'Ercole da portiere a goleador: "Ho dato la mia disponibilità per giocare in avanti. Rete dedicata a tutta la squadra"

Nella vittoria fondamentale in chiave salvezza per 6-2 della Sanstevese contro la Voltrese c'è lo zampino di Federico D'Ercole, portiere trasformato in giocatore normale e andato in rete:

"La vittoria è stata fondamentale - dichiara il portiere goleador - stiamo affrontando queste partite concentrati al massimo. Ora ci aspetta un'altra finale tutt'altro che facile, ma ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti.

Purtroppo abbiamo tanti squalificati e infortunati, eravamo in 13 e c'era la necessità di un cambio davanti e il mister ha pensato a me. Questo gol lo voglio dedicare a me e alla squadra: cercheremo di realizzare quest'impresa insieme".