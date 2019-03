Calcio, Promozione. Taggia, l'amarezza di Maiano per lo stop contro il Vallescrivia: "Siamo molto dispiaciuti"

Il Taggia cade in casa contro il Vallescrivia, uno 0-2 che conferma il momento non semplice condizionato dalle tante assenze. Uno scivolone che fa scendere in un colpo solo i giallorossi al quinto posto della classifica, con il sorpasso di Bragno e Sestrese in chiave playoff.

Alla fine del match analizza questa sconfitta mister Christian Maiano: "Siamo molto dispiaciuti - dichiara il mister - purtroppo è un periodo dove abbiamo tante difficoltà per via di squalifiche e infortuni. I giocatori che ci sono ci stanno mettendo tutto l’impegno possibile, da questo punto di vista non possono dire niente. Ci mancano purtroppo alternative".

"Non possiamo comunque fermarci a piangere ma bisogna cercare di invertire i risultati e lo si può fare solo con il lavoro durante la settimana".