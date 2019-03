Calcio, Seconda Categoria. Atletico Argentina, la striscia vincente continua. Pesante analizza la vittoria sulla Virtus Sanremo: "Partita difficile, complimenti ai miei ragazzi"

Ancora una partita e ancora una vittoria per l’Atletico Argentina di mister Pesante.

Contro una Virtus Sanremo combattiva e ben messa in campo i rossoneri, forse non in una delle migliori giornate, riescono a raccogliere comunque i tre punti. Ora per gli armesi il calendario prevede un turno di riposo, in attesa del risultato della Carlin’s Boys.

Nel post partita mister Pesante è soddisfatto: "Complimenti alla Virtus Sanremo per la partita combattuta e ai miei ragazzi per averla portata a casa. È stata una sfida difficile, sbloccata da un episodio. Continuiamo a lavorare per regalare alla società a fine stagione un risultato importante".

Anche il Direttore Sportivo Fameli è sulla stessa onda del tecnico: "Tre punti buoni per la classifica. Abbiamo ottenuto il massimo contro un’ottima squadra e ora ci aspetta un turno di riposo. Dopo la sosta torneremo in campo per fare del nostro meglio".