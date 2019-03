Calcio, Serie D, 27a giornata. Sanremese, caccia ai tre punti: al 'Comunale' arriva il temibile Ligorna (ore 15)

La Sanremese torna in campo dopo la pausa che il campionato di Serie D ha affrontato per il Torneo di Viareggio.

I matuziani oggi pomeriggio (ore 15) ospiteranno il temibile Ligorna, compagine genovese che naviga nelle zone alte della classifica e avversario da prendere con le molle per i biancoazzurri.

La conferma del secondo posto passa in questa prima tappa di un rush finale importante per difendere il secondo posto dagli attacchi del Savona. Lupo per la sfida di oggi dovrà fare a meno degli infortunati Anzaghi e Lo Bosco e potrebbe opporre ai genovesi questo undici: Manis in porta; Fiore, Giubilato, Videtta, Montanaro in difesa; Rotulo, Taddei, Spinosa a centrocampo; Molino, Lella, Scalzi in attacco.

Potrete seguire la sfida tra Sanremese e Ligorna nella web cronaca Live su Rivierasport.it