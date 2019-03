Basket. Fine settimana importante per le formazioni giovanili del BKI Imperia (FOTO)

Fine settimana ricco di emozioni per il BKI Imperia: analizziamo tutte le sfide del settore giovanile per la compagine imperiese.

Partono forte gli imperiesi, con una difesa attenta e delle buone scelte in attacco. Bvc che corre ai ripari cambiando prontamente difesa rallentando un po' l'attacco di Lanza e compagni, ma il divario fra le due squadre continua a dilatarsi nel punteggio toccando anche i 20 punti di vantaggio. Nell'ultimo quarto è però veemente il ritorno in partita dei sanremesi che non riescono però a riaprire del tutto la gara, che si conclude con la vittoria della formazione BKI.

UNDER 13

Coach Giulia Bianchino, affiancata in panchina da coach Bonfante, commenta: "In una partita che ha dato spazio ad ampie rotazioni, complimenti a tutti i ragazzi che hanno fatto vedere una bella pallacanestro mettendo in campo il gioco di squadra su cui tanto stiamo lavorando. Dobbiamo continuare ad allenarci al meglio in vista delle 2 partite della fase orologio che saranno fondamentali per mantenere la posizione in classifica e qualificarci quindi ai playoff".

AQUILOTTI Sea basket - BKI Centro Pastore 11-13

Bellissima partita in trasferta per gli aquilotti senior BKI Centro Pastore che all'Ex palafiori di Bussana si impongono sui bravissimi ragazzi del Sea Basket di Sanremo, con 6 mini tempi super combattuti in cui i baskettari del BKI dimostrano molti miglioramenti sul piano del gioco di squadra e sull'atteggiamento difensivo.