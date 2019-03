Minibasket. Gli Esordienti Ranabo chiudono imbattuti la fase Regolare

Nella mattinata di sabato, si gioca al Pala Ravizza il recupero della prima gara di andata, contro la Pallacanestro Alassio A. La gara viene archiviata con una larga vittoria per i Biancoblu che ora si appresteranno a giocare la fase Orologio dove tutte le squadre si incontreranno nuovamente in un unica gara:

Questo il commento della giornata di Gabriele Alessio: "Il Team si è fino ad ora comportato molto bene e attualmente è in attesa di iniziare la seconda fase del campionato sia con gli Under 13 Élite, dove molti atleti partecipano sotto età, sia nel campionato a loro dedicato, dove attualmente possono festeggiare l’imbattibilità. Un grazie al collega Simone Sandel, per aver accompagnato in questa gara, la squadra che annovera alcuni atleti Aquilotti 2008 da lui allenati".