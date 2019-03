Calcio. Ospedaletti vetrina di giovani talenti, a tu per tu con Stefano Sturaro: "Società che guarda ai giovani. Siamo contenti, tutto sta andando nel verso giusto" (VIDEO)

A Ospedaletti visita importante nel pomeriggio, dove al campo sportivo 'Ozenda' è arrivato anche Stefano Sturaro per una giornata importante.

Il campione del Genoa, in gol proprio nell'ultima giornata del campionato di Serie A contro la sua ex Juventus, ha presenziato per le sfide amichevoli delle giovanili rossoblù (tra cui la squadra Under 17) contro le compagini orange: ai nostri microfoni di Rivierasport.it il centrocampista ha tracciato un bilancio sul settore giovanile dell'Ospedaletti Calcio.

L'intervista integrale a Stefano Sturaro