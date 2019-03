Calcio, Prima Categoria. Don Bosco Valle Intemelia, il DS Brogna guarda la realtà: "Annata fallimentare per causa infortuni e la poca serietà di diversi giocatori che ci hanno abbandonato"

In casa Don Bosco Valle Intemelia si deve guardare alla realtà. La Veloce Savona è stata capace di infilare tre volte la porta biancorossa e per la squadra di mister Medori non c'è stato niente da fare contro la capolista del campionato di Prima Categoria.

"Annata fallimentare per vari motivi". A Rivierasport.it è il Direttore Sportivo Maurizio Brogna ad analizzare la stagione non semplice della sua squadra: "Ieri la partita è stata vinta meritatamente dalla Veloce - dichiara il DS - anche se tutto nato da tre palle inattive e un rigore dato generosamente. Per noi è un'annata fallimentare, causa infortuni e la poca serietà di diversi giocatori che ci hanno abbandonato..."

"Ancora nessun programma futuro". Brogna al momento non vuole sentire parlare di futuro: "La prossima stagione? Non abbiamo ancora fatto programmi - sottolinea Brogna - ora aspettiamo di centrare la certezza matematica della salvezza".