Calcio, Promozione. Sanstevese, mister Siciliano guarda avanti dopo la vittoria sulla Voltrese: "Le prossime cinque partite fondamentali. Stamilla? Valore aggiunto"

La Sanstevese vede la salvezza diretta dopo aver totalizzato sette punti negli ultimi 270 minuti di gioco.

La compagine di Santo Stefano al Mare completa questo filotto importante con un netto 6-2 contro la Voltrese dove sono andati a segno De Flaviis, un superlativo Stamilla (tripletta), Alessandro Geraci e D'Ercole.

Il tecnico Simone Siciliano è soddisfatto del momento positivo: "Faccio un plauso per gli undici che hanno giocato perché essendo contati non si sono risparmiati, anzi fino all'ultimo hanno corso e lottato.

"Ora mancano cinque partite fondamentali per la nostra salvezza - sottolinea Siciliano - dove incontreremo squadre che si devono salvare come noi e squadre che si giocano un posto nei playoff. Non possiamo permetterci di fare calcoli, se giochiamo come le ultime tre tireremo le somme a fine campionato: la corsa dobbiamo farla solo su noi stessi".

Siciliano regala giudizi su Stamilla e il poritere D'Ercole, che hanno realizzato quattro delle sei reti ai genovesi: "Stamilla è sicuramente un valore aggiunto un esempio per tutti: corre, fa goal ed è sempre positivo verso i compagni di squadra, un leader vero. Forse gli avevano fatto passare la voglia, ma con grande umiltà si è calato nella nostra piccola società dando un grosso contributo".

"D'Ercole in settimana si diverte giocando anche fuori porta ed è stato bravo ad entrare e fare goal: è solo merito suo. Anche questo vuol dire attaccamento alla maglia".