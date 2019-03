Calcio, Seconda Categoria. Carlin's Boys, niente calcoli per mister Litardi: "Pensiamo solo al San Filippo Neri"

In casa Carlin's Boys, dopo la netta prestazione realizzata sabato sera sul campo del Legino B, si guarda al cruciale match di domenica prossima quando i neroazzurri ospiteranno il temibile San Filippo Neri.

I matuziani hanno l'occasione di tornare in testa alla classifica, approfittando dello stop forzato dell'Atletico Argentina, ma mister Eros Litardi non ci pensa: "La giornata di ieri è stata come mi aspettavo - commenta il mister - nel senso che non ci sono state sorprese con l'Atletico Argentina che è davanti, ma solo perché il campionato prevede un turno di riposo".

"Non è ancora fatta, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Domenica abbiamo una partita importante con una squadra in salute e i ragazzi sono consapevoli di questo. Ci prepareremo bene e pensiamo solo al San Filippo Neri".