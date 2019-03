Sport Acquatici. Canottieri Sanremo, trionfo a Marsiglia per il quattro di coppia femminile senior (VIDEO)

Splendida vittoria a Marsiglia per il quattro di coppia femminile senior della Canottieri Sanremo.

Il quartetto composto da Marta Ardissone (Canottieri Santo Stefano al Mare), Amanda Lattuada, Matilde Gabbani, Arianna Cioni con timoniere Massimo Fiore, nella terza tappa del Campionato Mediterraneo si regalano un successo molto importante. Le RosaRemo del Presidente Sergio Tommasini e di coach Renato Alberti hanno chiuso i 6 km del percorso in 26'.01", precedendo La Seyne, Barcellona, Mentone e Marsiglia.

Gli altri risultati. Tra le rosa terzo posto assoluto e secondo master over 40 per Micaela Porcellana e Carla Filippi. Tra gli uomini quarto posto per il 4x+ Senior di Carlo Crotta, Marco Gallo, Edoardo Lanteri, Alberto Marvaldi con timoniere Michela Porcellana. In quindicesima piazza (settimo master) ecco Claudio Battaglia, Gianni Rolando, Massimo Fiore, Fabio Valcelli con timoniere Carla Filippi.

Prossime tappe del Campionato del Mediterraneo: Sete 6 aprile e Marsiglia Calanques 7 aprile. Il Campo di Regata di Marsiglia potrebbe ospitare nel 2024 l'esordio del Coastal Rowing alle Olimpiadi.