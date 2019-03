Baseball: sabato la squadra di Sanremo si è presentata a Pian di Poma con due amichevoli in vista del campionato U15

Sabato 16 sul diamante di Pian di Poma a Sanremo si sono svolte due partite amichevoli della nuova squadra matuziana di baseball che disputerà il campionato di serie B contro la squadra seniores di seconda divisione del campionato francese del Cavigal di Nizza. In realtà la formazione della Sanremese non era quella ufficiale che prenderà parte al campionato (mancavano le tre "seniores", impegnate con gli studi universitari): hanno invece giocato alcune ragazze del 2005 che parteciperanno al campionato under15 il cui inizio è ormai imminente.



Il commento della coach Flavia Ciliberto a fine giornata: "Siamo indietro come preparazione mentale: nel momento in cui la "squadra“ dovrebbe fare la differenza è mancata grinta, determinazione, unità. Abbiamo affrontato una squadra seniores che non doveva impensierirci più di tanto ed invece siamo riuscite a fare ben 11 errori in difesa ed anche l'attacco è stato ben poco produttivo; tutto ciò solo ed esclusivamente per l’aspetto mentale, non certo perle "non-capacità" tecniche. La seconda partita ha visto finalmente un po’ di reazione, ma non abbastanza, nonostante il risultato positivo. Questa settimana ci sarà un vero e proprio giro di vite e appena le veterane si uniranno al gruppo, cambieranno le modalità di selezione della formazione".



"Sono giovani e quindi è vero che devono giocare per fare esperienza, ma è proprio per questo che si devono guadagnare il posto in squadra impegnandosi principalmente con la testa. Niente sconti dunque: lo sport, in particolare lo sport di squadra, è disciplina, impegno e rispetto delle compagne" - chiosa la coach Ciliberto. Il prossimo appuntamento per la squadra di serie B è con la prima partita di campionato che si svolgerà sul diamante di Sanremo domenica 14 aprile contro le Stars di Cairo Montenotte.