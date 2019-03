L'Agenzia Tecnocasa Studio SanRemo festeggia 24 anni di attività!

L'Agenzia Tecnocasa Studio SanRemo il primo marzo ha compiuto 24 anni di attività. Nel corso di questi anni, il titolare Marco Calabrese insieme ad uno staff giovane e dinamico ha contribuito a far diventare il marchio Tecnocasa leader su Sanremo e zone limitrofe, mettendo a disposizione dei clienti la più completa offerta di servizi in ambito immobiliare.

Marco, come fate ed essere così competitivi oggi sul mercato?

“Il fatto di far parte del più grande gruppo Europeo del franchising immobiliare, con oltre 3.000 agenzie affiliate che collaborano attivamente tra di loro è già di per se un gran vantaggio. Il resto lo fanno sicuramente l’Esperienza, la Competenza e l’Affidabilità. L’Esperienza di tutti questi anni, con migliaia di trattative svolte ed andate a buon fine, permette di raggiungere più facilmente e velocemente il risultato desiderato. D’altronde, chi non vorrebbe avere un vero esperto al proprio fianco nel delicato momento di una compravendita immobiliare? La Competenza, grazie al continuo e costante aggiornamento è uno dei fondamenti sui quali ci basiamo da sempre. Incontri, corsi di formazione, riunioni con altri colleghi esperti, sono tutti valori aggiunti che permettono di consigliare ed aiutare al meglio i nostri clienti. L’Affidabilità è un’altro dei valori sui quali puntiamo fortemente. Tutte le persone infatti sperano che le promesse fatte vengano poi mantenute. Ma quanti invece poi ci deludono? Per la massima chiarezza e trasparenza, a piena tutela del cliente, noi mettiamo tutto per iscritto perché, come si dice, le parole sono belle ma i fatti lo sono ancor di più e lo stiamo dimostrando ormai da ben 24 anni. Quando si tratta di vendere, comprare od affitare casa, l’Esperienza, la Competenza e l’Affidabilità fanno la differenza!”.

