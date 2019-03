Pallamano: dopo il weekend di partite, buoni risultati per le giovanili dell'ABC Bordighera

Belle prestazioni nel week-end appena trascorso per le giovanili dell’ABC Bordighera che ha visto la Città delle Palme ospitare al PalaBiancheri di via Diaz le 5 formazioni liguri che si contendono il titolo regionale under 15 maschile.



Infatti domenica 17 marzo il PalaBiancheri ha fatto da cornice alle 6 partite del 5° concentramento del campionato regionale ligure under 15 maschile dove ha visto restringersi le contendenti al titolo tra la Pallamano Ventimiglia e la S Camillo Imperia ma ha visto una ottima ABC Bordighera in grande progresso e che , seppure nell’incontro disputato proprio con la S Camillo è uscita sconfitta di stretta misura nel finale di gara , ha disputato una bellissima prestazione per impegno e gioco, confermando la sua continua crescita. Per i bordigotti vittoria agevole nel secondo match della giornata contro la Riviera Handball Imperia, formazione quest’ultima falcidiata dalle assenze che ha così permesso ad alcuni atleti dell’under 13 di giocare sprazzi di partita nella categoria superiore.



Sabato alla Palestra C. Conrieri è stato disputato l’incontro della formazione under 13 maschile contro l’ASBTP Nice, in una gara valida per il campionato dipartimentale delle Alpi Marittime e che ha visto i bordigotti prevalere sui francesi dopo una gara equilibrata ma ben giocata da entrambe le formazioni.



I giovanissimi bordigotti, con questa ennesima affermazione, hanno così acquisito il diritto di disputare i quarti di finale che verranno disputati al termine di questa seconda fase del campionato.



Questi risultati delle gare disputate nello scorso week-end del 16-17 marzo:



Sabato 16 marzo 6^ giornata 2^ fase – poule prehonneur - campionato dipartimentale Alpi Marittime under 13 maschile, a Bordighera alla palestra C. Conrieri di via Pelloux - inizio gara ore 15,30 ABC Bordighera H – ASBTP Nice ( 1° T. 14-7) 23 – 21



Formazione under 13 maschile dell’ABC Bordighera scesa in campo: Alija Christin, Anfosso Simone, Anfosso Matteo, Ascone Christian, Balduzzi Alessandro, Loqmane Sohail, Fillippi Simone, Galant Daniel, Ungurean Iulian, Vitetta Davide, Mirto Tommaso, Basta Mattia. Coach: Maria Grazia Germano



Domenica 17 marzo 5^ concentramento campionato regionale ligure under 15 maschile, al PalaBiancheri di via Diaz a Bordighera



-ore 10:00 ABC Bordighera - S. Camillo Imperia 16 - 18

-ore 11:00 SGD Spezia – H. Riviera Imperia 31 - 14

-ore 12:00 H Riviera Imperia – Pall. Ventimiglia 9 - 33

-ore 14:00 S. Camillo Imperia – SDG Spezia 22 - 8

-ore 15:00 Pall. Ventimiglia – SDG Spezia 35 - 11

-ore 16,00 ABC Bordighera – H Riviera Imperia 35 – 17



Formazione under 15 maschile dell’ABC Bordighera scesa in campo: Loqmane Samir ( 16 reti), Mirto Tommaso ( 7 reti), Pecoraro Timothy ( 12 reti), Piva Andrea (3 rete), , Ballestra Leo (5 reti), Nardelli Jannis; Basta Mattia ( 3 reti) , Bellan Valerio ( 1 rete), Conte Pierpaolo (4 reti) , Alija Christian, Balduzzi Alessandro, Loqmane Sohail. Coach: Maria Grazia Germano