Softball indoor under 12, ad Avigliana un'altra giornata del torneo 'Ragazze Vincenti - next generation'

Si è svolta domenica 18 ad Avigliana un'altra giornata del torneo indoor categoria under12 'Ragazze Vincenti - next generation'. Questa ultima esperienza delle U12 in palestra è stata ottima come allenamento al fine di programmare un’intensa attività in campo per imparare al meglio la tecnica che in futuro porterà a degli ottimi risultati.

"L’attività giovanile deve proporre soprattutto stimoli motori che oggi giorno, purtroppo, vengono a mancare - commenta Flavia Ciliberto - perciò sono soddisfatta dei miglioramenti che hanno fatto sia le ragazze con più esperienza che le nuovissime appena inserite.

Particolare merito va ai lanciatori che si sono alternati in pedana: Luna Benedetto, Angelica Rossi, Martina Rovera ed Arianna Balbo. Sono molto soddisfatta dell’impegno che mettono nell’affrontare questo importante e difficile ruolo.

Ora dobbiamo lavorare sulla parte offensiva, la battuta, che ieri è venuta un po’ a mancare. Ma non disperiamo: abbiamo davanti un anno ricco di attività e l’impegno e l’entusiasmo di queste giovani atlete le ricompenserà".

Sono scese in campo le atlete della Softball School: Angelica Rossi, Arianna Balbo, Luna Benedetto, Benedetta Zaccariello, Charlene Lemma, Sara Mignani, Zoe Purpura, Carolina Pennucci, Giulia Pennucci, Zoe Sophie Bruno, Sofia Banaudo e Viola Liddi.

Gli allenamenti delle under 12 (nate nel 2010, 2009, 2008 e 2007) proseguono sul campo di Pian di Poma, per chi volesse provare ad avvicinarsi a questo sport, tutti i martedì e giovedì alle 17.