Arti Marziali: weekend impegnativo per i judoka del Byakko Tai Sanremo a Martinafranca (Foto)

E’ andata in scena a Martinafranca (Taranto) il trofeo internazionale Mr judo Puglia, prima tappa del trofeo Italia Under 15, più di 600 gli atleti che si sono dati battaglia sui tatami pugliesi. Ottima prestazione dei ragazzi del simposio matuziano che grazie alle posizioni raggiunte migliorano la propria posizione nella ranking list nazionale.

Superlativo Simone Galasso che con maturità conquista la medaglia d'oro nei -73kg buona anche la prestazione dei compagni di squadra che però non arrivano a medaglia. Questi piazzamenti: Carbonetto Matteo (-60Kg) 33°, Di Michele Jody (-46Kg) 17° e Di Michele Nicole (-52Kg) 17°, classificando la Byakko Tai Sanremo al 15° posto tra 195 Squadre partecipanti.

Intanto gli allenamenti continuano tutti i giorni presso la Palestra del Solaro per preparare al meglio i prossimi appuntamenti. "La stagione è fitta di appuntamenti e ci vedono impegnati in tutte le categorie agonistiche federali Under 13, Under 15, Under 18, Under 21, assoluti e veterans. Fortunatamente il lavoro sinergico tra il M° Benemerito De Maria e l'intero staff, formato interamente da tecnici federali, sta portando ottimi risultati" dice il presidente Pietro Ferlito.