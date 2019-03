Pallamano: una vittoria ed un pareggio al via del Dipartimentale francese per la Riviera Handball

Inizio positivo per la squadra senior femminile della Riviera Handball nella seconda fase del campionato dipartimentale francese girone excellence. Nella prima giornata, giocata il 10 marzo, vittoria casalinga per 32-30 contro il Collines.

Partita giocata a ritmi alti e col risultato sempre in bilico. Nel finale le ragazze imperiesi sono riuscite a portare a casa la vittoria grazie ad alcune buone giocate e una buona difesa. Lunga trasferta a Puget sur l'Argent per la seconda giornata dove il risultato finale di 27 pari non dà ragione alle Rivierasche penalizzate da un arbitro giovane e inesperto. "Il cartellino rosso non meritato per Giulia Repetto dopo 10 minuti ci ha penalizzato tantissimo - commenta il tecnico Antonella Maglio - ma, fortunatamente, le ragazze non si sono perse d'animo hanno reagito tirando fuori una grande prestazione e il pareggio ci sta stretto".

Domenica prossima la pallamano femminile sbarcherà finalmente a Ventimiglia, finora regno incontrastato dei ragazzi di Pippo Malatino. A causa l'indisponibilità del Palasport di Imperia vedrà le ragazze senior della Riviera Handball affrontare il ASBTP NIce per la terza giornata.