Verso Imperia-Genoa al Ciccione: l'assessore Vassallo “Partita attesa in città, già al lavoro su altri grandi eventi sportivi”

È il giorno della vigilia dell'amichevole tra Imperia e Genoa allo stadio Nino Ciccione. Domani i padroni di casa affronteranno infatti i rossoblu di Prandelli reduci dalla vittoria contro la Juventus in Serie A. Previsto il pubblico delle grandi occasioni per il match, che si disputerà alle 15.30.

“È un evento sportivo atteso in città da tutti gli appassionati. Ringrazio ancora l'Imperia Calcio per l'impegno e la collaborazione nell'organizzare questa partita - sottolinea l'assessore allo Sport, Simone Vassallo - Questo genere di appuntamenti sono importanti in particolare per i più giovani. Avere la possibilità di osservare da vicino campioni affermati è certamente uno stimolo per loro a proseguire con determinazione nella pratica sportiva. In questo senso, stiamo già lavorando per portare a Imperia altri appuntamenti di livello”.

“Il costo del biglietto è di 10 euro per la tribuna e di 5 euro per le gradinate, mentre abbiamo previsto l'ingresso gratuito per i bambini nati dopo il 31 dicembre 2010”, spiega il presidente dell'Imperia Calcio, Fabrizio Gramondo. “Sappiamo che arriveranno in tantissimi, da tutta la Liguria, per vedere la partita. Siamo orgogliosi di poter ospitare una squadra importante come il Genoa e siamo certi che sarà una bella giornata di sport per tutti”.