Sabato prossimo si corre la 'Milano-Sanremo': ufficializzati il percorso e l'elenco dei partecipanti

Sono stati annunciati gli iscritti alla 110a Milano-Sanremo di sabato prossimo, che vedrà al via molti campioni del pedale a partire dal vincitore della passata edizione, Vincenzo Nibali.

Tra i nomi di spicco il Campione del Mondo su Strada UCI, Alejandro Valverde, i vincitori delle passate edizioni Arnaud Demare (2016), John Degenkolb (2015), Alexander Kristoff (2014) con il compagno di squadra Fernando Gaviria, Julian Alaphilippe ed il compagno di squadra Elia Viviani, Peter Sagan, il Campione Olimpico Greg Van Avermaet solo per nominarne alcuni. In totale sono 25 squadre di 7 corridori ciascuna:

- Bahrain-Merida (Brn) - Nibali, Colbrelli

- Ag2r La Mondiale (Fra) - Bardet, Naesen

- Astana Pro Team (Kaz) - Nielsen, Ballerini

- Bora-Hansgrohe (Ger) - Sagan, Bennett

- Ccc Team (Pol) - Van Avermaet, Pauwels

- Deceuninck-QuickStep (Bel) - Alaphilippe, Viviani

- Ef Education First (Usa) - Clarke, Modolo

- Groupama - Fdj (Fra) - Demare, Guarnieri

- Lotto Soudal (Bel) - Ewan, Hansen

- Mitchelton - Scott (Aus) - Trentin, Albasini

- Movistar Team (Esp) - Valverde, Bennati

- Team Dimension Data (Rsa) - Kreuziger, Cummings

- Team Jumbo - Visma (Ned) - Groenewegen, Van Poppel

- Team Katusha Alpecin (Sui) - Battaglin, Spilak

- Team Sky (Gbr) - Rowe, Stannard

- Team Sunweb (Ger) - Matthews, Dumoulin

- Trek-Segafredo (Usa) - Degenkolb, Felline

- Uae Team Emirates (Uae) - Kristoff, Gaviria

UCI Professional Continental Teams – 7 wild card

- Androni Giocattoli - Sidermec (Ita) - Belletti, Montaguti

- Bardiani Csf (Ita) - Barbin, Maestri

- Cofidis, Solutions Credits (Fra) - Bouhanni, Laporte

- Direct Energie (Fra) - Terpstra, Bonifazio

- Israel Cycling Academy (Isr) - Neilands, Sbaragli

- Neri Sottoli Selle Italia Ktm (Ita) - Visconti, Velasco

- Team Novo Nordisk (Usa) - Planet, Peron

Info utili: Il Quartier Generale per la vigilia della Classicissima, venerdì 22 marzo, sarà il CN l'HUB - l'HUB di Comunità Nuova, Via Luigi Mengoni 3, Milano. Questo il programma della giornata:

- 14-18 Operazioni Preliminari ed Accrediti

- 14-19 Sala Stampa

- 14:15-15:45 Verifica Licenze

- 16 Riunione della Direzione Corsa con Giuria e Direttori Sportivi

- 16:30 Riunione della Direzione Corsa con Fotografi e TV

Il Quartier Generale il giorno della gara sarà il consueto Palafiori, Corso Garibaldi, Sanremo, aperto dalle 11.

Percorso: la Milano-Sanremo NamedSport si svolge sul percorso classico che negli ultimi 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente attraverso Pavia, Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova Voltri. Da lì si procede verso ovest attraverso Varazze, Savona, Albenga fino a Imperia e San Lorenzo al Mare dove, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa misura 5,6 km ad una pendenza media del 4,1% e presenta una discesa molto tecnica che riporta sulla SS1 Aurelia.

Ultimi km: a 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3,7 km a meno del 4% di pendenza media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La salita presenta una carreggiata leggermente ristretta e quattro tornanti nei primi 2 km. La discesa è molto tecnica su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con un susseguirsi di tornanti, di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo. Ultimi 2 km su lunghi rettilinei cittadini. Da segnalare a 850 m dall’arrivo una curva a sinistra su rotatoria e ai 750 m dall’arrivo l’ultima curva che immette sul rettilineo finale di via Roma, tutto su fondo in asfalto.