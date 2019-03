Pallamano: trasferta insidiosa a Saint martin per l’Under 17 maschile dell’Abc Bordighera nel ‘Dipartimentale’ francese

Difficile la trasferta di sabato prossimo per l’under 17 maschile dell’Abc Bordighera che sarà ospite del Saint Martin, capoclassifica del campionato dipartimentale francese, 2a fase pre-eccelenza.

I ragazzi bordigotti giocheranno infatti a Saint Martin du Var (alle 16 di sabato prossimo) un match che potrebbe, in caso di risultato utile, lanciarle tra le formazioni favorite per la vittoria finale del campionato. Il coach bordigotto, l’ex-azzurra Maria Grazia Germano non nasconde la difficoltà dell’incontro contro una formazioni ben attrezzata ed agguerrita, ma è convinta che i propri ragazzi scenderanno in campo con la giusta concentrazione e la volontà di far bene, caratteristica che da sempre li contraddistingue.

La società ricorda che sono in fase di ultimazione di corsi del secondo modulo del Gruppo Sportivo extra-scolastico di attività sportiva organizzato dalla società e che da aprile inizierà il terzo ed ultimo modulo che prevede intensa attività promozionale e la partecipazione a vari tornei e/o manifestazioni, in particolare a maggio, anche per il settore femminile , modulo aperto a ragazze e ragazzi under 13 e under 11.

Informazioni possono essere richiesti alla società per e-mail: info@abcbordighera.it o nei giorni di attività alla palestra 'C. Conrieri' di via Pelloux, al martedi e giovedi, dalle 17.30 alle 19.