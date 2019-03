Calcio: finisce 0-2 l'amichevole di lusso tra Imperia e Genoa giocata al "Ciccione" (Foto)

IMPERIA-GENOA 0-2 (38' Mazzitelli, 82' Dalmonte)

Finisce qui il match. Buon test per il Genoa che ha provato molte trame di gioco con i giocatori non impegnati in nazionale. Decisamente un buon pomeriggio anche per l'Imperia che ha dimostrato personalità soprattutto dietro e in mezzo al campo contro una formazione di Serie A

84' super parata di Meda su Mazzitelli

82' raddoppio del Genoa: cross di Mazzitelli, Dalmonte raccoglie l'invito e batte Meda

74' palombella di Roda dai 35 metri che per poco sorprende Jandrei, bravo a sventare la minaccia

72' girandola di cambi, soprattutto nelle fila imperiesi dove l'età media si è notevolmente abbassata. Lapadula va in gol ma l'arbitro annulla per fuorigioco

56' bella incursione di Giglio nell'area del Genoa, ma la difesa ospite chiude bene sull'8 nerazzurro prima del tiro in porta

54' scambi ravvicinati tra Lapadula e Criscito con servizio del 10 genoano per Sturaro che prova a piazzarla bassa sul palo del portiere, ma Trucco ancora una volta felino si rifugia in angolo

Inizia il secondo tempo

45' finisce il primo tempo. Il Genoa costruisce tanto, l'Imperia si difende con ordine e concede un solo gol al Grifone. Di contro i nerazzurri riescono ad arrivare due volte in area rossoblu ma senza battere a rete

38' sblocca la partita il Grifone con Mazzitelli che al termine di una mischia in area batte Trucco

23' tacco di Bessa a liberare Criscito sulla sinistra, cross perfetto di prima per la testa di Mazzitelli che manca di poco il secondo palo

20' traversone basso di Bessa dalla sinistra, mancino di prima intenzione di Veloso alto sopra la traversa

10' traversa di Sturaro

7' botta da fuori di Criscito ma Trucco si supera mandando in corner. Sugli sviluppi dell'angolo, nuovo duello tra il capitano rossoblu e il portiere nerazzurro che di pugno salva sulla bordata del 4 genoano

1' partiti! Inizia l'amichevole

IMPERIA: Trucco, Fazio, Ambrosini, Cavallone, Laera, Di Lauro, Faedo, Giglio, Castagna, Costantini, Tahiri. M. Meda, Pelliccione, Correale, Franco, Risso, Roda, Mella, Corio, Fatnassi, Pellegrino, Garibbo, R. Meda, Delice, Comiotto. All. Colavito.

GENOA: Jandrei, Gunter, Criscito, Lapadula, Biraschi, Mazzitelli, Rolon, Bessa, Sturaro, Pereira, Veloso. Marchetti, Ruggiero, Romero, Radovanovic, Dalmonte, Lakicevic, Favilli, Schafer. All. Prandelli.

