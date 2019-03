Esordio internazionale da assistente per l'imperiese Stefano Alassio in Spagna-Slovenia under 19

Esordio internazionale per l'assistente arbitrale della sezione di Imperia Stefano Alassio.

Ieri pomeriggio Alassio è infatti stato impegnato come primo assistente nella gara tra Spagna e Slovenia under 19.

La partita, valevole per la qualificazione all'Europeo di categoria, è terminata sul punteggio di 1 a 1 con i gol siglati rispettivamente da: Ruiz per le furie rosse su calcio di rigore e da Kregar per gli sloveni a tempo quasi scaduto.

Per Alassio una stagione che si conferma più che positiva sia in Italia, dove stabilmente svolge i ruoli di assistente e avar, che in terra internazionale con il doppio esordio da quarto uomo in Champions League e da assistente nella giornata di ieri.