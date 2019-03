Festa al 'Ciccione': il Genoa batte 0 a 2 un'ottima Imperia, Scajola "Passo in avanti per essere città dello sport" (Foto e video)

"Ravvivare il concetto di Imperia città dello sport", questo l’obiettivo odierno dichiarato dal sindaco Claudio Scajola a margine del match tra Imperia e Genoa.

Un'amichevole di lusso, in ricordo degli eroi della Grande Guerra simboli delle due squadre Nino Ciccione e Luigi Ferraris, seguita da un folto pubblico sugli spalti e terminata con il punteggio di 0 a 2 grazie ai gol, uno per tempo, di Mazzitelli e Dalmonte.

Ottima prova per i padroni di casa che, nonostante le tante categorie di differenza, hanno ben figurato di fronte ai rossoblù reduci dal successo interno con la Juventus.

Proprio il primo cittadino ha omaggiato a inizio gara l'allenatore ospite Cesare Prandelli e l’amministratore delegato Alessandro Zarbano. Insieme a loro premiati anche, rispettivamente dal presidente dell'Imperia Fabrizio Gramondo e dal Genoa Club Bordighera: Michele Sbravati, storico capitano dell'Imperia della C2 oggi responsabile del settore giovanile del Genoa, e Stefano Sturaro.

"Ricordiamo due persone importanti che erano dei bravissimi giocatori e ai quali sono dedicati due stadi. Quello famoso di Genova e anche quello, meno importante, ma sicuramente significativo intitolato a Ciccione della città di Imperia – ha detto Scajola. È però soprattutto un'occasione di ravvivare il concetto di Imperia città dello sport, dobbiamo sempre di più riuscire a far comprendere che il turismo per noi vuol dire: nautica, musei, culinaria, agroalimentare ma anche sport. Abbiamo tanti impianti importanti e vogliamo continuare a valorizzarli.

Abbiamo chiesto al Genoa di venire e siamo lieti che abbiano accettano. Speriamo nelle prossime settimane di riuscire ad avere altre squadre di Serie A qui a Imperia che avvicinino ancor di più la nostra realtà sportiva al resto dell'Italia".

Soddisfatto anche il presidente dell'Imperia Fabrizio Gramondo che ha detto: "Fondamentalmente si tratta di una giornata importante per ciò che ricorda e per i due eroi dei due stadi. Un qualcosa di dovuto per questi ragazzi che così giovani hanno perso la vita in guerra. Per noi come società è invece una grande soddisfazione riavere una squadra di Serie A per un'amichevole contro l'Imperia dando dunque la possibilità di vedere giocatori di un certo livello. Sono contento anche per i nostri ragazzi del settore giovanile che sono venuti a vedere questi calciatori con l'intento un giorno magari di emularli”.

Sugli spalti presente anche il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti con un occhio ai suoi, in vista della fase finale della stagione, ma anche ai giovani talenti di casa:

"Oggi abbiamo dato la possibilità ai giocatori che stanno rientrando come Favilli, Sturaro, Lapadula di avere un po' di minutaggio. Credo che saranno tutti utili per fare un finale di stagione importante sulla scia anche dell'entusiasmo portato dalla vittoria con la Juventus.

Sturaro è un giocatore importante per noi dal punto di vista tecnico, ma anche perché è voluto ritornare così come Criscito e questo è motivo di soddisfazione e vuol dire che quando crescono da noi qualcosa provano, sentono. È importante essere qui oggi per legarci al territorio, alla Liguria. Sbravati ha giocato qui, vogliamo migliorare sempre il rapporto con la regione anche per il settore giovanile sul quale siamo sempre attenti e che sta facendo bene anche al Viareggio.

Seguiamo tanti giocatori. Anche nell'Imperia oggi ne abbiamo uno molto giovane in campo. Sbravati già lo conosce, ora vedremo speriamo in una collaborazione proficua per entrambe le società".

Protagonista della giornata proprio l'indimenticato capitano dell'Imperia Michele Sbravati oggi responsabile del settore giovanile del Genoa che ha così parlato al termine della gara:

"Purtroppo dopo quell'avventura bellissima la serie C non è più tornata a Imperia. Ho rivisto tanti volti conosciuti ed è stato un piacere. Ho un ricordo bellissmo di questa città e rivedere dirigenti, tifosi e quant'altro è stato emozionante.

Siamo stati fortunati in questi anni, a ponente abbiamo dato i natali a tanti grandi calciatori negli ultimi anni e tanti ne abbiamo che stanno venendo fuori".