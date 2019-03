Per la Granfondo Sanremo, tantissimi gli stranieri sul territorio per tutto il weekend anche dopo la gara dei professionisti

Alla chiusura delle iscrizioni on line è stato raggiunto l’obiettivo annunciato di 400 ciclisti alla partenza. Questi i numeri della sesta edizione della Granfondo Sanremo – Sanremo “La Classicissima” in programma Domenica 24 Marzo. Per avere un numero definitivo bisognerà però attendere il risultato che scaturirà dal desk che sarà allestito all’interno del Villaggio di piazza Colombo. Nella sola giornata di sabato, dalle ore 14 alle 19, sarà infatti possibile iscriversi direttamente sul posto.

Dei 400 attualmente iscritti, i locali sono meno di 100, questo significa che oltre il 75% dei partecipanti soggiornerà appositamente in riviera insieme ai rispettivi famigliari ed accompagnatori. Importante la realtà straniera. In gara, come già avvenuto nelle scorse edizioni, saranno infatti presenti molti corridori provenienti dall’estero. Tra i Paesi stranieri maggiormente rappresentati figurano: Stati Uniti, Russia, Danimarca, Olanda, Germania, Svezia, Grecia, Gran Bretagna, Canada, Polonia, Colombia, Brasile, Finlandia, Sud Africa, Svizzera, Francia e Principato di Monaco.

Molti appassionati di ciclismo, già intenzionati a venire a Sanremo per assistere alla Milano – Sanremo dei professionisti, rimarranno quindi sul territorio prolungando il proprio soggiorno in città proprio per partecipare alla Granfondo. Un risultato quindi non solo sportivo, ma anche turistico con un aumento di presenze che altrimenti si sarebbero limitate alla sola giornata del sabato. Un’importante promozione per il territorio arriverà anche dallo speciale sulla Granfondo che sarà realizzato Domenica e poi trasmesso su Sky Sport.

Già da sabato 23 Marzo, mentre gli appassionati aspettano l’arrivo della Milano-Sanremo, sarà allestito in piazza Colombo il Villaggio dove, oltre al ritiro dei pacchi gara, saranno presenti alcuni stands con materiale tecnico sportivo.

Il tracciato prevede uno sviluppo misto di 100 Km, con un dislivello di 1650 metri. Il ritrovo dei partecipanti è previsto a partire dalle ore 8 davanti al Casinò, dove alle 9 ci sarà lo start. La Granfondo procederà poi in direzione levante fino alle porte di Imperia. Giunti alle porte del capoluogo si inizierà a percorrere la val Prino attraverso alcuni paesi dell’immediato entroterra. Dopo una breve discesa, la strada tornerà a salire per portare i ciclisti fino alla chiesa di Santa Brigida e successivamente in picchiata di nuovo sulla costa. Pochi Km di Aurelia ed ecco la salita della Cipressa ancora “calda” dal passaggio dei professionisti. Guadagnata nuovamente la Statale, il percorso proseguirà in direzione ponente a Santo Stefano al Mare. La penultima ascesa porterà i partecipanti a Pompeiana e a Castellaro, per poi scendere ad Arma di Taggia. A questo punto il tracciato ricalcherà quello finale della Milano - Sanremo con il mitico Poggio in vetta al quale sarà posto il traguardo (gli arrivi sono previsti dalle 11:45 in poi). Molti i Comuni che saranno attraversati (alcuni due volte): Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Costarainera, Cipressa, San Lorenzo, Imperia, Dolcedo, Pantasina, Vasia, Civezza, Terzorio, Pompeiana e Castellaro. Un percorso quindi misto, con qualche salita breve ma impegnativa, che non addentrandosi eccessivamente nell’entroterra eviterà il rischio freddo. L’organizzazione è curata, come sempre, dall’UC Sanremo.

Subito dopo aver varcato la linea d'arrivo, i partecipanti scenderanno a Sanremo dove al Palafiori di corso Garibaldi sarà possibile depositare le biciclette in una zona custodita, fare la doccia, usufruire del servizio massaggi e partecipare al pasta party. Le premiazioni si terranno alle ore 14:30 presso il Villaggio in piazza Colombo. Tra i numerosi i premi degli sponsor tecnici: Giant metterà a disposizione buoni per un valore complessivo di 5000 euro. All’interno del pacco gara saranno presenti prodotti offerti da Pirelli, Wag Bike, Isostad e Sixs.