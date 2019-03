Motociclismo: riviviamo il grande successo del Trofeo Ktm di domenica scorsa nelle foto di Fabio Pavan

Grande successo, domenica scorsa a Sanremo (e per il quattordicesimo anno), per il Trofeo KTM Enduro 2019. Gara che, da sempre, rappresenta un riferimento per chi cerca divertimento in sella alla sua moto.

Un calendario ricco di luoghi per questa edizione che inizia proprio dalla città di Sanremo per chiudersi ad ottobre in Emilia Romagna passando per Toscana, Lombardia e Friuli.

Una prova da record quella di Sanremo, ma anche in un location suggestiva e diversa dalle altre: “Insolita per una gara di enduro - ci ha detto Roberto Rossi - Portosole è davvero un posto meraviglioso anche in periodi dell’anno come questo che, ovviamente, non sono dedicati alla vacanza in mare. Speriamo di non aver fatto troppo rumore e di aver colorato di arancio questo posto meravoglioso dove avete il privilegio di vivere tutto l’anno". Alla manifestazione sportiva hanno presenziato anche il Sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e l'Assessore Mauro Menozzi.