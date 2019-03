Le giallorosse vogliono allungare la striscia di vittorie. Il prossimo ostacolo si chiama River Borgaro, una delle teste di serie di questo girone. La Rari Nantes Imperia lo affronterà in trasferta domenica alle 12:45, presso la Piscina Comunale di Leinì (Torino).

I due club si sono incontrati soltanto in categorie giovanili ma il tecnico Merci Stieber ha messo in guardia le sue ragazze da un avversario insidioso. Per la sfida mancherà capitan Sowe che, in porta, verrà sostituita da Chiara Di Mattia ed arriva così la prima chiamata tra le grandi per Martina Giai.

A proposito di prime volte, i gradi di capitano spetteranno alla 18enne Sofien Mirabella. Ecco le convocate per la partita di domenica: Sofien Mirabella (Capitano), Chiara Di Mattia (Portiere), Martina Giai (Portiere), Anna Amoretti, Giorgia Ferraris, Lise Accordino, Elisabetta Sattin, Elisa Martini, Margherita Amoretti, Francesca Platania, Bianca Rosta, Giorgia Cappello, Alessia Iazzetta.