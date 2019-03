Rugby: atleta del Sanremo Rugby Nicola Tripodi selezionato per il Torneo Internazionale di Volpiano

Importante traguardo per un giovane atleta del Sanremo Rugby, Nicola Tripodi, dell’under 14, unico giocatore della Provincia di Imperia ad essere stato selezionato.

"Nicola, allenato dal tenacissimo coach Emanuele Mori, è stato convocato nella Selezione ligure Under 14 maschile, per prendere parte al Torneo Internazionale che si terrà Domenica 24 Marzo presso il Campo Comunale di via San Grato a Volpiano (TO), il torneo sarà un triangolare tra Liguria-Piemonte-Ligue AuRA/Francia, con inizio alle 10.30.

Grande soddisfazione da parte di tutta la società per questo bel traguardo raggiunto che deve essere uno stimolo per proseguire al meglio nell’importante lavoro che si sta portando avanti e del quale si raccolgono i frutti.

Ricordiamo a tutti i ragazzi e le ragazze che volessero provare il gioco del Rugby che gli allenatori sono a disposizione tutti i martedì e giovedì dalle 17,30 presso il Campo di Pian d Poma di Sanremo".