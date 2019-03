Calcio, Juniores d'Eccellenza. Imperia, vietato sbagliare contro il Finale

JUNIORES D'ECCELLENZA

Imperia-Finale

Turno casalingo per l'Imperia di mister Casella, che nell'incontro esterno della scorsa settimana sono usciti sconfitti per 4 reti a 3 contro la Cairese, quinta in classifica con 35 punti.

Partita agevole ma non troppo quella dei nerazzurri contro il Finale. in programma per oggi pomeriggio (ore 16.45).

Il fattore casa può e deve essere determinante vista la posizione pericolosa dei giovani draghetti a quota 32 punti, più tre dalla zona play-out occupata dall'Albenga.