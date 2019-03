Calcio, Juniores Provinciale 2°Livello. Ventimiglia, prosegue la corsa verso la vetta. Ospedaletti nella tana del Ceriale

JUNIORES PROVINCIALE

Il campionato Juniores Provinciale 2°Livello vede una giornata molto importante e intensa per le nostre squadre: analizziamo il lungo pomeriggio.

Il Ventimiglia di mister Luccisano va a caccia di tre punti fondamentali per continuare la rincorsa alla vetta della classifica. Al 'Morel' (ore 18) per i granata c'è da superare l'ostacolo Alassio FC. Partita semplice sulla carta per la Dianese & Golfo, che vuole confermarsi nelle posizioni alte della classifica ospitando al 'Marengo' il fanalino di coda Villanovese.

L'Ospedaletti proverà a fare un regalo importante ai frontalieri e nella tana del Ceriale (ore 16.30), sul campo di una delle due capolista, proverà il colpo grosso. Impegno non semplice per la Sanstevese di mister Sassu in trasferta contro l'Area Calcio Andora (ore 17.30), mentre il Camporosso di mister Balestra ospita i pari età del Quiliano & Valleggia (ore 16.30). L'Imperia B di scena sul campo della Veloce Savona (ore 18.30).

La classifica: 54 Ceriale e Pietra Ligure; 51 Ventimiglia; 46 Alassio FC e Dianese & Golfo; 38 Quiliano & Valleggia; 37 Veloce Savona; 33 Celle Ligure; 32 Sanstevese; 28 Loanesi e Speranza Savona; 24 Ospedaletti; 17 Area Calcio Andora; 15 Camporosso; 10 Imperia B; 7 Villanovese