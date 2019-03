Calcio, Prima Categoria. Camporosso, ostacolo Altarese da superare. Luci non si fida: "Da qua alla fine sono tutte decisive"

PRIMA CATEGORIA: ASPETTANDO... ALTARESE-CAMPOROSSO

Il Camporosso è pronto alla sfida in trasferta contro l'Altarese di domani pomeriggio (ore 15). Un avversario temibile e da non sottovalutare visto la voglia di salvarsi della compagine valbormidese.

"Partita decisiva come le altre". Alla vigilia analizza la sfida in terra valbormidese della compagine rossoblù mister Carmelo Luci che non fida dei giallorossi: "E' una partita decisiva come tutte le altre da qua alla fine - sottolinea il tecnico - dove non puoi permetterti di sbagliare. Dobbiamo scendere in campo con la consapevolezza di vincerle tutte per arrivare a centrare un risultato importante, anche se l'Altarese è una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi ma noi siamo pronti e cercheremo di vincerla".

"Testa solo all'Altarese". Il tecnico non pensa al super derby contro il Don Bosco Valle Intemelia in programma tra una settimana: "Il derby contro il Don Bosco Valle Intemelia? Non pensiamo a quella partita visto che arriverà domenica prossima, avremo tempo per prepararla al meglio. Pensiamo all'Altarese, cercare di vincere e approfittare di un passo falso della Veloce anche guardandoci dietro: i ragazzi metteranno tutto quello che hanno in campo".