Calcio, Seconda Categoria. Carlin's Boys, obiettivo sorpasso in vetta. Palladino: "Il San Filippo Neri? Vale come le altre partite"

SECONDA CATEGORIA: ASPETTANDO... CARLIN'S BOYS-SAN FILIPPO NERI

La Carlin's Boys si gioca un pezzo importante di stagione domani pomeriggio, quando tra le mura amiche di Pian di Poma (ore 15) ospita l'insidioso San Filippo Neri.

"Partita che vale come tutte le altre". L'occasione per i ragazzi di mister Litardi è importante, visto il riposo forzato della capolista Atletico Argentina. Ma Alessandro Palladino alla vigilia è cauto: "La partita contro il San Filippo Neri per noi vale come tutte quelle che abbiamo affrontato fino ad ora e quelle che affronteremo. Sicuramente è una partita diversa - sottolinea il portiere - perché il riposo dell'Atletico Argentina può permetterci di riprenderci la testa della classifica".

"Dopo questa partita, se riuscissimo a portare a casa i tre punti, rimarranno ancora due finali da giocare. Il calcio è strano e non c'è nulla di scontato: continueremo a guardare di partita in partita. Siamo molto concentrati e pronti a questo finale di campionato".