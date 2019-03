Calcio, Serie D. Sanremese nella tana dell'Arconatese: caccia ai tre punti (ore 15)

La Sanremese va a caccia dei tre punti sul campo dell'Arconatese (calcio d'inizio, ore 15). I biancoazzurri proveranno ad interrompere la striscia senza vittorie dopo i pareggi ottenuti contro Borgaro, Milano City e Ligorna.

Per la trasferta sul campo dei lombardi mister Lupo ritrova in gruppo il difensore Anzaghi e l'attaccante Lo Bosco, mentre non sarà più a disposizione Lella che in settimana si è separato in maniera consensuale con il club matuziano. Il tecnico potrebbe mandare in campo questo undici: Manis in porta; Fiore, Castaldo, Videtta, Montanaro in difesa; Rotulo, Taddei, Spinosa a centrocampo; Molino, Ciotoli, Scalzi in attacco.

Potrete seguire la web cronaca del match su Rivierasport.it