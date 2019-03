Ciclismo. Il bordigotto Oliviero Troia protagonista alla Milano-Sanremo. Il messaggio della squadra con un post su Facebook

Protagonista di questa edizione della Milano-Sanremo sarà anche il bordigotto Oliviero Troia, componente della squadra EAU Team Emirates.

Sulla Pagina Facebook della squadra ecco un post proprio per il corridore bordigotto:

"Per realizzare un sogno bisogna crederci sino in fondo. E Oliviero Troia, il nostro Olly non ha mai smesso di crederci. Oggi il sogno si avvera, prenderà parte alla corsa che vedeva passare da bambino sotto casa, la Milano - Sanremo.

La Classicissima, quella corsa che lo ha spinto a fare enormi sacrifici per diventare un professionista e poterla correre. Oggi un paese intero, Bordighera, sarà in festa per il suo campione.

E con Bordighera un po' tutta la Liguria, quella regione che nonostante gli eventi, ai sogni ci crede sempre e non smette mai di crederci e impegnarsi perché si realizzino. E Olly ne é l' esempio".