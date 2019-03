Sale a 600 il numero dei partecipanti alla Granfondo Sanremo–Sanremo ‘La Classicissima’ in programma domani mattina

A poche ore dalla chiusura delle iscrizioni, aperte fino alle 19 di oggi presso il desk allestito nel Villaggio in piazza Colombo, si sta avvicinando a 600 il numero dei partecipanti alla Granfondo Sanremo – Sanremo “La Classicissima”. Un grande risultato che testimonia anche il valore turistico e promozionale dell’evento (circa l’80% degli iscritti sono turisti, molti dei quali stranieri). Un’importante promozione per il territorio arriverà anche dallo speciale sulla Granfondo che successivamente sarà trasmesso su Sky Sport. Grande pubblico oggi al Villaggio dove sono presenti stands con materiale tecnico specializzato degli sponsor. A portare oggi sul palco il saluto agli iscritti è stato anche il delegato del Coni di Imperia Alessandro Zunino. Simpatica la presenza di tre ciclisti che, con biciclette e abbigliamento d’epoca, sono giunti da Milano. Il presidente dell’UC Sanremo Fabrizio Fusini li ha voluti sul podio per tributargli l’applauso di tutte le persone presenti in piazza Colombo.

La gara, che toccherà alcuni dei tratti finali della Milano – Sanremo dei professionisti, prenderà il via domani mattina alle ore 9 davanti al casinò, dove i ciclisti inizieranno a riunirsi un’ora prima. Il tracciato prevede uno sviluppo misto di 100 Km, con un dislivello di 1650 metri. Dopo lo start, la Granfondo procederà in direzione levante fino alle porte di Imperia. Giunti alle porte del capoluogo si inizierà a percorrere la val Prino attraverso alcuni paesi dell’immediato entroterra. Dopo una breve discesa, la strada tornerà a salire per portare i ciclisti fino alla chiesa di Santa Brigida e successivamente in picchiata di nuovo sulla costa. Pochi Km di Aurelia ed ecco la salita della Cipressa ancora “calda” dal passaggio dei professionisti. Guadagnata nuovamente la Statale, il percorso proseguirà in direzione ponente a Santo Stefano al Mare. La penultima ascesa porterà i partecipanti a Pompeiana e a Castellaro, per poi scendere ad Arma di Taggia. A questo punto il tracciato ricalcherà quello finale della Milano - Sanremo con il mitico Poggio in vetta al quale sarà posto il traguardo (gli arrivi sono previsti dalle 11:45 in poi). Le premiazioni si terranno alle ore 14:30 presso il villaggio in piazza Colombo.