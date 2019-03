Pallamano: l’Under 17 maschile dell’ABC Bordighera vince in casa della capoclassifica a S. Martin du Var nel campionato dipartimentale francese

Ieri pomeriggio, sabato 23 marzo, l’under 17 maschile dell’ABC Bordighera dopo una partita quasi perfetta ed avvincente coglie un meritato successo in casa della capoclassifica del campionato dipartimentale francese, 2^ fase – pre-eccelenza , battendo per 28 a 27 la formazione dell’AS St Martin Handball.

Partita equilibrata anche se i protagonisti del match sono stati i ragazzi bordigotti, per gioco e determinazioni e sono stati trascinati da un Samir Loqmane in particolare stato di forma, che hanno colto il giusto e meritato successo a tempo scaduto grazie ad un incredibile ed eccezionale tiro franco (punizione) scagliato da notevole distanza che is è insaccato nell’incrocio dei pali sempre da Samir Loqmane vanificando il pareggio dei francesi poco prima raggiunto e grazie ad un’espulsione dubbia del portiere bordigotto per gioco passivo.

Il coach bordigotto,l’ex-azzurra Maria Grazia Germano, rimarca che “la vittoria deriva dal gioco di squadra ed affiatamento, oltre alla maturità raggiunta in campo da tutti i propri ragazzi, per altro una squadra giovanissima composta solo da atleti under 16 e 15, molti dei quali sarebbero da attenzionare per le loro qualità dalla federazione italiana”.

Con questa vittoria la formazione bordigotta si porta in seconda posizione a due punti dal S Martine du Var ma con due partite giocate in meno.

Prossimo appuntamento al PalaBiancheri di via Diaz, domenica prossima 31 marzo alle ore 10,30 contro la formazione nizzarda del Metropole Nice.

Questo il tabellino dell’incontro.

Sabato 23 Marzo

6^ giornata 12^ fase – poule pre-eccellenza - campionato dipartimentale Alpi Marittime under 17 maschile

S Maryin du Var – complesso sportivo S Martin rue Grilli - ore 16,00

AS St.Martin SH - ABC Bordighera H (1° tempo 13- 15) 27 - 28

Formazione scesa in campo

Barbuscia Oliver J. (2 reti) , Loqmane Samir (17 reti) , Nardelli Niclas (portiere), Pecoraro Thimoty,(2 reti), Pillon Andrea ( 3 reti) , Zunino Alessio , Nardelli Jannis (3 reti), Ballestra Leo (1 rete)

Coach. Maria Grazia Germano