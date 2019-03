Pallacanestro: per il BC Ospedaletti, fine di stagione con una grande partita

Finisce la stagione del BCO con una grande partita, spettacolo in via Isnart, dove gli Orange conducono anche con 15 punti di scarto ma vengono ripresi negli ultimi due minuti, e con 2 liberi a 3 secondi dalla fine di Paulaskas sanciscono il definitivo risultato.

Ben 5 uomini in doppia cifra, una squadra che nelle ultime partita, anche senza Colombo, gioca, lotta e non molla mai, e anche l'ultima e stata così.

Colombo, Rossi due certezze, ed intorno a loro tutti gli altri che lottano, in particolare capitan Zunino giocatore maturato e forte per la categoria.

Ora il rinnovamento per salire subito nella categoria più consona per la società del Presidentissimo Morabito.



BCO - Sarzana 89-90 27-23 18-23 24-18 20-23

Casini 16 bencaster 12 Paulaskas 30 santoni 16 Ferrari 15 Tesconi, Degl Innocenti, Melegari, stagnani, albanesi, Pizzanelli.

BCO Zunino 15 Picerno 10 Carlucci 12 Colombo 24 Olivari 3 Rossi 15 Formica 4 Vivo 4 cologgi 2 Lazri n.e.