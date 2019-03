Calcio, Eccellenza, 26a giornata. Vado, attacco alla vetta. Cairese e Imperia, match scivolosi

Il campionato di Eccellenza mette sul piatto una giornata numero 26 molto insidiosa che potrebbe regalare scatti importanti soprattutto nelle zone alte della classifica: analizziamo il programma che potrete seguire dalle ore 15 Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Il Vado vuole continuare la rincorsa al primo posto della classifica, ma sul campo del Pietra Ligure non sarà un match semplice. La capolista Rivarolese risponderà nel posticipo delle 17 in casa contro l'Angelo Baiardo.

In ottica secondo posto l'Imperia non può sbagliare sul campo del Molassana, mentre la Genova Calcio ospita il Busalla in un derby genovese ostico. Per la Cairese c'è l'ostacolo Ventimiglia da superare con gli ospiti che devono portare via punti pesanti in chiave salvezza.

Occasione importante per l'Albenga che ospita il fanalino di coda Valdivara, il Finale va caccia di un risultato importante sul campo della Sammargheritese, mentre chiude questo turno di campionato la sfida tra Rapallo e Alassio FC.