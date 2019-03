Calcio, Prima Categoria, 22a giornata. Veloce Savona e Camporosso, emozionante sfida a distanze. Pontelungo in agguato

Il campionato di Prima Categoria mette sul piatto una giornata numero 22 tutta da seguire con ancora in primo piano il testa a testa per il primato della classifica: ecco il programma che potrete seguire dalle ore 15 nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Continua il duello a distanza tra Veloce Savona e Camporosso che prevede una doppia tappa in trasferta per le prime due della classe: la capolista e i rossoblù dovranno superare gli ostacoli Baia Alassio e Altarese. Il Pontelungo, terzo in classifica, sul campo del Cervo FC è in agguato per approfittare di un passo falso davanti.

Il Soccer Borghetto vuole consolidare la propria piazza playoff ospitando lo Speranza Savona, mentre il Quiliano & Valleggia sarà di scena sul campo del Letimbro.

Il Don Bosco Valle Intemelia ospita l'Aurora per ipotecare la salvezza, mentre chiude questa giornata di campionato lo scontro diretto per restare nella categoria tra Plodio e Borghetto.